Мінкульт Росії зобов'язав всіх дітей відвідати Крим

Про це заявила заступник міністра культури Росії Алла Манілова, передає ТАСС. "У нас є три домінанти, які кожному школяреві Росії потрібно відвідати – Петербург, Москва і Крим, ці маршрути будуть кожен рік", – сказала вона, зазначивши, що школярі повинні відвідати об'єкти культури, які є в Криму. "Наше завдання, щоб всі російські діти побували в Криму і не тільки на пляжі", - сказала вона.

Читайте такожВ окупованому Криму вже прогнозують провал курортного сезону-2015

Як повідомляв УНІАН, нинішній курортний сезон в окупованому Росією Криму стартував провалом. Майже у всіх курортних містах спостерігалися безлюдні пляжі і порожні санаторії. Втім як і в торішньому сезоні.

Примітно, що в минулому році працівникам усіх російських державних компаній і підприємств також настійно рекомендували вирушить на відпочинок у Крим.