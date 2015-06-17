Генерал НАТО: Альянсу слід продемонструвати здатність до стримування агресії

Таку думку висловив головнокомандувач військ НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав, передає DW.DE. Через конфлікт в Україні Європа знаходиться у "новій та зміненій і складній" ситуації з безпекою, вважає Філіп Брідлав.

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Під час відвідин бази військово-повітряних сил Альянсу в литовському місті Шяуляй, він зауважив, що Росія намагається змінити правила та засади, які десятиліттями були фундаментом європейської безпеки.

На його думку, такий виклик є "глобальним, а не регіональним", та "тривалим, а не тимчасовим", і може призвести до "значних наслідків". Генерал додав, що Північноатлантичний альянс не знає, до яких наступних кроків вдасться Росія. Утім, Філіп Брідлав визнав, що НАТО вчиться на діях Москви. Він зазначив, що російська армія стає дедалі сильнішою та більш модернізованою. Тож НАТО слід продемонструвати свою здатність до стримування, наголосив головнокомандувач військ НАТО в Європі.