В Індії внаслідок пожежі у готелі загинули 10 людей

Про це повідомила влада Індії, передає радіо "Свобода". За даними поліції, пожежа спочатку почалася в ресторані у місті Пратапгарх, що в штаті Уттар-Прадеш, а потім поширилась на сусідню будівлю, де розташований готель.

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13 гостей готелю при намаганні вибратись з палаючої 4-поверхової будівлі, отримали опіки різного ступеня тяжкості. Щонайменше 9 з серйозними опіками госпіталізовані.

Пожежу загасили, попередня її причина – коротке замикання електропроводки.