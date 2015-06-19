В Індії внаслідок пожежі у готелі загинули 10 людей
09:42, 19 червня 2015Світ
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Щонайменше 10 людей загинули і більше десятка постраждали в результаті пожежі, що спалахнула сьогодні вранці в одному з готелів на півночі Індії.
REUTERS
Про це повідомила влада Індії, передає радіо "Свобода". За даними поліції, пожежа спочатку почалася в ресторані у місті Пратапгарх, що в штаті Уттар-Прадеш, а потім поширилась на сусідню будівлю, де розташований готель.
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13 гостей готелю при намаганні вибратись з палаючої 4-поверхової будівлі, отримали опіки різного ступеня тяжкості. Щонайменше 9 з серйозними опіками госпіталізовані.
Пожежу загасили, попередня її причина – коротке замикання електропроводки.
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