Кандидат у президенти США заявив, що американцям необхідно більше працювати

Таку думку він висловив на зустрічі з профспілковими лідерами у Нью-Гемпширі, передає Lenta.ru з посиланням на ABC News.

«Я вважаю, що ми зможемо досягти як мінімум чотиривідсоткового зростання економіки. Для цього нам слід стати більш продуктивними. Це означає, що американці повинні збільшити кількість робочих годин, аби отримувати підвищену зарплатню», — зазначив колишній губернатор Флориди. За його словами, тільки так можна буде вибратися з колії, в якій зараз знаходиться країна».

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Представники Демократичної партії розкритикували цю заяву, а помічник Буша уточнив зміст висловлення, передає The Hill. За його словами, кандидат у президенти США мав на увазі, що держава має давати більше можливостей для заробітків. Буш, відповідаючи згодом на питання про те, варто чи американцю, який працює в двох місцях, шукати третє, заявив: «Звичайно, ні. Повинні зростати доходи».

Згідно з дослідженням, проведеним американським інститутом Геллапа в 2014 році, американці, в середньому, проводять на роботі близько 47 годин на тиждень. При цьому четверо з десяти — як мінімум 50 годин на тиждень. За даними Бюро трудової статистики США, близько 6,5 мільйона чоловік зайняті на неповний робочий день, зокрема, через те, що не можуть знайти роботу з повною зайнятістю.

Колишній губернатор штату Флорида, брат 43-го президента США Джеб Буш 15 червня офіційно оголосив про участь у президентській гонці. У передвиборній промові він поклав на демократів відповідальність за «найповільніший за всю історію економічний підйом», зростання боргових зобов'язань та збільшення податків на середній клас, а також «безглузде» урізування витрат на оборону. «Я не хочу, щоб ще чотири роки проводилася така політика», — заявив він.

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Всього від республіканців на президентську гонку вступили 13 претендентів, у їх числі мультимільярдер Дональд Трамп, колишній губернатор Арканзасу МайкХакабі, сенатори Тед Круз і Ренд Пол, колишній гендиректор Hewlett-Packard Карлі Фіоріна, а також нейрохірург Бен Карсон.

Вибори у США відбудуться 8 листопада 2016 року. У липні Демократична та Республіканська партії проведуть Національні конвенти, на яких будуть обрані партійні кандидати. Чинний президент США Барак Обама за конституцією не може висуватися на третій термін.