У Росії хочуть обмежити закупівлі презервативів в країнах Європи

Про це йдеться в проекті постанови, підготовленої російським мінпромторгом, передає Бі-бі-сі. У проекті зазначається, що таким чином міністерство має намір збільшити конкуренцію на ринку медичних виробів.

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Серед іноземних виробів, яких можуть торкнутися обмеження, - рентгенівські апарати, сканери, стерилізатори, екзопротези грудних залоз, штучні клапани серця, штучний лівий шлуночок серця, а також антисептики і дезінфікуючі препарати.

Між тим, обмеження не торкнуться медичних виробів з Білорусі, Казахстану та Вірменії.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв призначив себе головним з питань имортозамещения продукції, зокрема виробленої в Україні.