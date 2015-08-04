У Росії хочуть обмежити закупівлі презервативів в країнах Європи
У Росії можуть обмежити держзакупівлі презервативів, дефібриляторів, стоматологічних інструментів і ще низку медичних виробів з-за кордону.
Про це йдеться в проекті постанови, підготовленої російським мінпромторгом, передає Бі-бі-сі. У проекті зазначається, що таким чином міністерство має намір збільшити конкуренцію на ринку медичних виробів.
Читайте такожУ Росії вирішили "імпортозамістити" месенджери
Серед іноземних виробів, яких можуть торкнутися обмеження, - рентгенівські апарати, сканери, стерилізатори, екзопротези грудних залоз, штучні клапани серця, штучний лівий шлуночок серця, а також антисептики і дезінфікуючі препарати.
Між тим, обмеження не торкнуться медичних виробів з Білорусі, Казахстану та Вірменії.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв призначив себе головним з питань имортозамещения продукції, зокрема виробленої в Україні.