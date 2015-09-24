Аналітики Stratfor повідомили, чому "Містралі" дісталися Єгипту

Цього тижня новини буквально рясніли численними повідомленнями про візити голови Китаю Сі Цзіньпіна та Папи Римського Франциска в США, що цілком закономірно. Тим не менш, вони не змогли відволікти увагу громадськості від іншої новини, що знаменує собою зміну балансу сил на Близькому Сході, а саме: Франція оголосила про свою згоду продати два десантних кораблі класу "Містраль" Єгипту. При цьому варто зазначити, що передача Францією військових кораблів Каїру стала результатом прийнятих у Вашингтоні рішень.

Про це повідомляє у своєму звіті американська приватна розвідувально-аналітична компанія Stratfor.

По-перше, зважаючи на події на сході України Вашингтон вирішив посилити свою присутність у Східній Європі, в тому числі в багатьох пострадянських країнах, зробивши очевидним зміцнення позицій НАТО на східних кордонах Альянсу, зокрема, в країнах Балтії (звичайно, до НАТО входять не лише Штати, але Альянс значною мірою залежить від США, у будь-якому разі, всі значні рішення санкціонуються Вашингтоном). В результаті цього США та ЄС почали чинити тиск на Францію з метою відмінити передачу Росії "Містралів", побудованих на її замовлення.

Другою причиною, по якій "Містралі" завдяки США дісталися саме Єгипту, стали дії єгипетської армії під час "Арабської весни". Демократичні вибори в Єгипті привели до влади Мухаммеда Мурсі, короткий період правління якого був настільки дестабілізуючим, що єгипетські військові були змушені його усунути, повернувшись до звичної авторитарної форми правління.

У відповідь на це США були змушені ввести санкції, хоч Єгипет і є їхнім давнім союзником. Зокрема, США припинили надавати Єгипту допомогу у військовій сфері, загальний обсяг якої оцінювався в 1 мільярд доларів у рік. Хоча це рішення не стало катастрофічним для розвитку відносин Каїра з Вашингтоном, тим не менш, Єгипет перестав покладатися на Штати, як на єдиного постачальника озброєнь. З того часу офіційний Каїр шукає шляхи диверсифікації своїх закупівель зброї.

І хоча Єгипет обмежений в можливостях, третє прийняте в США рішення не залишає Каїру вибору: ядерна угода з Іраном, яку раніше всі вважали нездійсненною, напочатку цього року завдяки старанням шести провідних країн світу стала можливою, а трохи пізніше – неминучою. Це змінило баланс сил на Близькому Сході, створивши загрозу безпеці головного союзника США в регіоні – Саудівської Аравії.

Єгипет є наріжним каменем такого наддержавного об'єднання, зокрема, через свої значні трудові ресурси. Разом з тим автор статті зазначає, що створення подібної коаліції – процес складний та тривалий, і всі спроби Ер-Ріяда його створити наразі не мали значних результатів.На даний момент Ер-Ріяд намагається активно протистояти зростаючому іранському впливу на Близькому Сході. З метою зміцнення безпеки в регіоні, саудити намагаються об'єднати арабські країни в коаліцію, яка б діяла в інтересах Ер-Ріяда, в тому числі наполягаючи на створенні об'єднаних збройних сил, які б поєднали в собі ресурси і військову міць країн, які входять до Ради зі співробітництва країн Перської затоки.

Все це свідчить про американський вплив у світі та його наслідки. Не всі прийняті у Вашингтоні рішення стають надбанням громадськості, але всі мають свої наслідки, іноді досить непередбачувані та неконтрольовані.

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Незважаючи на суперечливі перспективи свого розвитку, на сьогоднішній день Сполучені Штати є основною дійовою особою на світовій політичній сцені, тоді як всі інші країни змушені постійно маневрувати, щоб уникнути наслідків прийнятих в США рішень.