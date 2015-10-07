Верховний лідер Ірану заборонив будь-які переговори з США - Reuters

Як повідомляє Reuters, три місяці тому Тегеран у розрахунку на зняття хворобливих економічних санкцій пішов з світовими державами на угоду, покликану перешкодити йому створити атомну зброю.

Хаменеї, який володіє головною владою в ісламській республіці, говорив у вересні, що ядерна угода з Вашингтоном ставить хрест на будь-яких подальших переговорах з американцями, але досі не проголошував пряму заборону.

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Відзначається, що ядерна угода стала політичною перемогою для прихильників помірного політичного табору, очолюваного президентом Хасаном Рухані. Прихильники жорсткого курсу в Ірані досі намагаються накласти обмеження на угоду.

Звертаючись до командувача військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції, Хаменеї сказав, що переговори з США обернулися для Ірану лише втратами.

"Переговори з США відкрили двері для їх економічного, культурного, політичного впливу і впливу в області безпеки. Навіть під час ядерних переговорів вони намагалися пошкодити нашим національним інтересам, коли у них був такий шанс", - процитував сайт Хаменеї його слова.

Коментарі Хаменеї ставлять його в пряму опозицію до президента Рухані, який сподівається на нормалізацію відносин з Заходом і неодноразово говорив, що його уряд готовий вести переговори "з ким завгодно", щоб вирішити регіональні проблеми. Рухані також виявляв готовність до переговорів з Вашингтоном про врегулювання конфлікту в Сирії, де США і Іран підтримують протиборчі сили.

Так, як пише видання, липнева угода між Іраном і США, Німеччиною, Францією, Великобританією, Китаєм і Росією, що стало результатом десятилітніх переговорів, накладає обмеження на ядерну програму Ірану в обмін на скасування санкцій. Захід боявся, що Тегеран намагається розробити ядерну зброю, хоча Іран заперечує такі наміри.