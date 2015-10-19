ООН: півдню Африки загрожує масовий голод - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

Зокрема, Малаві переживає найгострішу кризу забезпечення населення харчами за останні десять років.

У Зімбабве врожай зменшився на 50% порівняно з торішнім.

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У заяві ООН ідеться про те, що країни цього регіону страждають від посухи, у той час як на Мадагаскарі зливи спричинили повені та зсуви.

Очікують, що наростання кліматичної аномалії "Ель-Ніньйо" спричинить неврожаї і наступного року.