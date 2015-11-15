Розвідка Іраку заявила про загрозу терактів у Франції, США та Ірані
13:10, 15 листопада 2015Світ
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Ірак має розвіддані про те, що Франція, США і Іран є країнами, де плануються напади.
REUTERS
Про це заявив глава МЗС Іраку Ібрагім аль-Джафарі, передає Reuters.
Як зазначається, дані були передані відповідним службам цих країн.
При цьому агентство пояснює, що міністр не став уточнювати, чи йдеться про майбутні атаки чи ні.
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Як повідомляв УНІАН, Федеральне бюро розслідувань США направить своїх співробітників до Франції для надання допомоги в розслідуванні терактів у Парижі, що забрали життя щонайменше 129 осіб.
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