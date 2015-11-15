Розвідка Іраку заявила про загрозу терактів у Франції, США та Ірані

Про це заявив глава МЗС Іраку Ібрагім аль-Джафарі, передає Reuters.

Як зазначається, дані були передані відповідним службам цих країн.

При цьому агентство пояснює, що міністр не став уточнювати, чи йдеться про майбутні атаки чи ні.

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