Україна довела, що є надійним транзитером енергоносіїв у Європу

Україна довела, що є надійним транзитером російських енергоносіїв у Європу, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Райнгард ШЕФЕРС в інтерв`ю газеті "Дзеркало тижня", відповідаючи на запитання журналіста: «Чи вважає Німеччина Україну слабкою ланкою поставок російських енергоносіїв у Європу?»

«Ні. Україна за чотирнадцять років довела, що є надійним партнером. Минулої зими виникли проблеми, причини яких слід шукати у відносинах України і Росії. Але це не робить для нас Україну ненадійним партнером» - зазначив Р.ШЕФЕРС і додав. - Більше того, я вважаю, що такою слабкою ланкою в поставках енергоносіїв може бути непрозора угода, підписана «Нафтогазом України» і «Газпромом» у січні цього року».

Відповідаючи на запитання про те, чи повинна Україна переглянути українсько-російські газові домовленості січня 2006 року, і чи продовжує Берлін і далі вважати, що українсько-російські газові домовленості - це справа тільки Києва і Москви, а Європі не слід втручатися в переговорний процес, Р.ШЕФЕРС сказав наступне: «Важливо зазначити, що тут не йдеться про міждержавні переговори, тому що у нас приватні підприємці займаються поставками енергоносіїв. Щодо нашого уряду, то ми вважаємо (і говорили про це на зустрічі «великої вісімки» в Санкт-Петербурзі): роль держави має полягати в організації зустрічі представників країн виробників, транспортерів і споживачів, на яких можна було б обговорити рамки і принципи довготермінового забезпечення і поставок енергоносіїв з урахуванням безпеки всіх сторін. Але тут ми говоримо про рамковий підхід».

Він підкреслив, що саме тому Німеччина вважала за доцільне, щоб російська сторона підписала і ратифікувала Європейську енергетичну хартію. «Ми говорили про те, що не можна допускати, щоб у питанні поставок енергоносіїв переважали політичні міркування. І що безпека в питанні - це взаємозалежності всіх сторін» - зазначив Р.ШЕФЕРС.

Він також повідомив, що Німеччина, безумовно, після українсько-російської газової кризи взимку 2006 року зробила відповідні висновки. «Але на даний час ми ніяк не можемо змінити фактичний стан справ. У короткотерміновій перспективі ми тільки можемо закликати українську і російську сторони виконувати свої зобов`язання щодо поставок і транзиту. І, звичайно, потрібно зустрітися і домовитися про вироблення спільного пакету правил щодо відновлення і зміцнення довіри. У нас також є на порядку денному питання тристороннього газового консорціуму, про який говорять ще з 2002 року, але який так і не запрацював» - сказав посол.

Р.ШЕФЕРС підкреслив, що Німеччина ще зберігає інтерес до створення тристороннього газотранспортного консорціуму, про який домовилися ще в 2002 році. «З нашої сторони йдеться про те, щоб допустити приватних підприємців Німеччини (не державу!) до газотранспортної мережі української сторони. Тут є широке поле діяльності, як для нового українського уряду, так і для німецького. І перше, що необхідно зробити, - це визначити енергополітичну стратегію. Вона повинна, перш за все, сприяти підвищенню ефективності використання енергоносіїв. Німеччина, Європейська комісія, Світовий банк, інші організації можуть надати свою допомогу в залученні інвестицій в цю сферу. На мій погляд, це є шляхом подолання односторонньої залежності України від певних енергоносіїв. Крім того, вашій країні дійсно необхідно займатися енергозбереженням» - вважає посол ФРН в Україні.