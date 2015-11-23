Канада закрила посольство в Брюсселі

05:36, 23 листопада 2015
Світ
949 0

Канада закрила своє посольство в Брюсселі.

REUTERS

Про це повідомляється на сторінці МЗС Канади в Twitter.

"Наше посольство в Брюсселі закрито до окремого повідомлення, і буде виконувати лише невідкладні консульські завдання", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що національна рада з питань безпеки Бельгії продовжила до другої половини понеділка найвищий рівень терористичної загрози. У зв'язку з цим було прийнято рішення не відкривати метро, будуть закриті школи, університети, скасовані всі публічні заходи. Закритим буде і район Шумана, де розташовані Європейська комісія та Рада ЄС. Багато компанії радять своїм співробітникам не їхати на роботу в Брюссель, а працювати з дому.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter