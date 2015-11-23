Канада закрила посольство в Брюсселі

Про це повідомляється на сторінці МЗС Канади в Twitter.

"Наше посольство в Брюсселі закрито до окремого повідомлення, і буде виконувати лише невідкладні консульські завдання", - йдеться в повідомленні.

#Belgium: our embassy in #Brussels is closed until further notice and will only provide emergency services consular https://t.co/NFsFHHU5yF — travel.gc.ca (@TravelGoC) November 22, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що національна рада з питань безпеки Бельгії продовжила до другої половини понеділка найвищий рівень терористичної загрози. У зв'язку з цим було прийнято рішення не відкривати метро, будуть закриті школи, університети, скасовані всі публічні заходи. Закритим буде і район Шумана, де розташовані Європейська комісія та Рада ЄС. Багато компанії радять своїм співробітникам не їхати на роботу в Брюссель, а працювати з дому.