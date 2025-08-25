За словами президента Фінляндії, Росія часто висуває нереалістичні умови.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що вимоги російського диктатора Володимира Путіна щодо України є типовою російською переговорною тактикою, а виконати їх неможливо. Про це він заявив в інтерв'ю програмі One Nation на телеканалі Fox News, цитує NV.

Стубб наголосив, що Росія часто висуває нереалістичні умови, після чого відмовляється від таких своїх заяв. За словами президента Фінляндії, неприйнятними вимогами Путіна є відмова України від членства в НАТО, передача всього Донбасу та заборона розміщення західних військ на її території.

Також Стубб провів аналогію з територіями США та зауважив, що такі вимоги до України нагадують ситуацію, якби Америці довелося відмовитися від цілих штатів та дозволити "створення стратегічного маршруту для атаки на Нью-Йорк, що є практично неможливим".

Крім того, політик нагадав, що "Путін реагує лише на силу", а головну роль в цьому питанні відіграє президент США Дональд Трамп.

Водночас президент порівняв цю ситуацію з історичним досвідом Фінляндії у відносинах з СРСР та підкреслив, що основою державності є незалежність, суверенітет й територіальна цілісність.

За словами Стубба, важливо, аби Україна не лише зберегла свою незалежність, а й свій суверенітет і територію, уникнувши втрат, які Фінляндія пережила у минулому.

Вимоги РФ - що про це думають в Україні

Раніше журналісти The Guardian з'ясували, що на фронті думають про територіальні поступки Росії. Як пише видання, українські солдати на передовій ставляться до подібних заяв із іронією і скепсисом.

"Втрата Донецької області, району, який сильно укріплений проти Росії, просто відкриє нові напрямки для подальшого просування - Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Це буде величезна та жахлива втрата позицій", - вважає командир одного з батальйонів Денис Брижатий.

Водночас жителі Донбасу розповіли, чи готові віддати частину території України заради миру. Виявилося, що багато хто з них категорично проти цієї ідеї, попри регулярні обстріли з боку Росії.

"Що, ви хочете, щоб я віддав свій дім комусь іншому? Я тут народився. Я тут живу. Я буду битися за це місце. Трамп повинен зрозуміти, що це буде рівносильно відмові США від Каліфорнії і проханню всім американським військам піти", - наголосив 44-річний український солдат Юрій Зубков.

"Донбас - це Україна. Я не хочу нічого ні на що міняти", - запевнила жителька Слов'янська Лариса.

