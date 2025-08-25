Названо найпотужніші автомобілі в світі: хто на першому місці (інфографіка)

Фахівці використали дані, раніше представлені спеціалістами Motor1.

Visual Capitalist представила рейтинг 20 найпотужніших машин 2025 року, що охоплює автомобілі з бензиновими, гібридними та повністю електричними силовими установками. Ознайомитись з ним можна на сайті аналітичної організації.

Для інфографіки використали дані, раніше представлені спеціалістами Motor1. Примітно те, що перші місця займають гібриди та електромобілі.

На першій позиції опинилася модель Gemera шведського виробника Koenigsegg. Вона має вражаючу потужність у 2300 кінських сил. Це абсолютно новий автомобіль, який почали виготовляти у 2024 році. Новинка коштує 1,7 млн доларів.

Одразу за нею йде електричний гіперкар Rimac Nevera R з потужністю 2107 кінських сил, а замикає трійку лідерів Aspark Owl, потужність якого становить 1984 кінські сили. Обидві моделі коштують значно дорожче, ніж лідер рейтингу.

Серед бензинових автомобілів найпотужнішим став Hennessey Venom F5 від американської компанії Hennessey Performance Engineering. Він перебуває лише на сьомій позиції.

Нагадаємо, нещодавно фахівці назвали десять вживаних спортивних автомобілів, які варті уваги. До списку потрапили, зокрема, Hyundai Genesis Coupe 2014 року, BMW M3 2010 року та Fiat 124 Spider 2017 року. Також спеціалісти назвали переваги кожного з цих авто.

Окрім цього раніше було названо п’ять спортивних автомобілів, які взагалі не варто купувати. Фахівці радять уникати моделі Nissan Z, Audi R8, Jaguar F-Type, Toyota GR Supra та Chevrolet Camaro.

