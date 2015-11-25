Росія завдала ракетних ударів з кораблів по району падіння Су-24 - Reuters

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на правозахисників, що базуються в Лондоні, атака на райони Джабаль Акрад і Джабаль Туркман, контрольовані бойовиками руху «Фронт аль-Нусра», велася як з повітря, так і за допомогою крилатих ракет, випущених з кораблів у Східному Середземномор'ї, повідомляє РБК.

Керівник угруповання заколотників «Ліва Сукур аль-Джабаль» Хассан Хадж Алі також повідомив агентству Reuters, що атака на район, де напередодні впав російський літак, що велася в тому числі із застосуванням артилерії сирійської урядової армії.

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Напередодні саме бойовики, які тримають оборону району Джабаль Туркман, повідомили, що вбили обох російських пілотів, що катапультувалися з збитого турецьким винищувачем бомбардувальника. Вони ж обстрілювали військові вертольоти, спрямовані для евакуації льотчиків.

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Вранці 25 листопада стало відомо, що один з льотчиків живий, здоровий і був евакуйований в район аеродрому Хмеймім в результаті рятувальної операції. Її подробиць міністр оборони Сергій Шойгу не повідомив.