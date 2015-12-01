"Літак Судного дня": У РФ випробували повітряний командний пункт для Путіна на випадок "великої війни"

Про це повідомляє ТАСС.

Перший бортовий комплекс технічних засобів на базі літака Іл-80 успішно пройшов державні випробування і до кінця 2015 року буде переданий замовнику.

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Повітряний пункт стратегічного управління призначений для застосування в умовах оперативного розгортання військ, відсутності наземної інфраструктури, а також у разі виходу з ладу наземних пунктів управління, вузлів і ліній зв'язку.

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"Це унікальний за своїми характеристиками комплекс, що забезпечує стратегічне управління усіма видами і родами військ, - повідомив журналістам заступник генерального директора "Об'єднаної приладобудівної корпорації" Сергій Скоков. - Крім Росії авіаційну техніку такого рівня випускають лише в США - в американських військових аналогічний комплекс отримав назву «літак Судного дня".

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Як уточнюють в корпорації, нове покоління повітряних командних пунктів відрізняється підвищеною живучістю, функціональністю, надійністю і більш економним енергоспоживанням. Конструкція Іл-80 дозволяє приймати на борт вищий командний склад ЗС та бойовий розрахунок, що складається з оперативної групи офіцерів Генерального штабу і фахівців технічної групи.