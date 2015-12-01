"Літак Судного дня": У РФ випробували повітряний командний пункт для Путіна на випадок "великої війни"
"Об'єднана приладобудівна корпорація" РФ створила для Міністерства оборони Росії повітряний командний пункт стратегічного управління другого покоління.
Про це повідомляє ТАСС.
Перший бортовий комплекс технічних засобів на базі літака Іл-80 успішно пройшов державні випробування і до кінця 2015 року буде переданий замовнику.
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Повітряний пункт стратегічного управління призначений для застосування в умовах оперативного розгортання військ, відсутності наземної інфраструктури, а також у разі виходу з ладу наземних пунктів управління, вузлів і ліній зв'язку.
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"Це унікальний за своїми характеристиками комплекс, що забезпечує стратегічне управління усіма видами і родами військ, - повідомив журналістам заступник генерального директора "Об'єднаної приладобудівної корпорації" Сергій Скоков. - Крім Росії авіаційну техніку такого рівня випускають лише в США - в американських військових аналогічний комплекс отримав назву «літак Судного дня".
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Як уточнюють в корпорації, нове покоління повітряних командних пунктів відрізняється підвищеною живучістю, функціональністю, надійністю і більш економним енергоспоживанням. Конструкція Іл-80 дозволяє приймати на борт вищий командний склад ЗС та бойовий розрахунок, що складається з оперативної групи офіцерів Генерального штабу і фахівців технічної групи.