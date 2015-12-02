Глава МЗС Туреччини заявив, що досі не отримав відповіді на прохання про зустріч з Лавровим

Але глава МЗС Туреччини досі не отримав відповіді на своє прохання, передає Бі-бі-сі з посиланням на турецький телеканал TRT.

Чавушоглу також заявив, що Туреччина не хоче ескалації конфлікту з Росією.

Варто зазначити, що в четвер і п'ятницю в Белграді відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн ОБСЄ, яку відвідають Чавушоглу і Лавров.

Нагадаємо, раніше сьогодні глава МЗС РФ Сергій Лавров запевняв, що не буде ухилятися від зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу на полях Ради міністрів в Белграді.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

28 листопада президент Росії Володимир Путін ввів санкції проти Туреччини, зокрема, про заборону ввезення окремих видів товарів, виконання послуг, а також призупинив дію безвізового режиму.