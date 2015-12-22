Великобританія направила військових в афганську провінцію Гільменд

Як повідомило британське міністерство оборони, невелика кількість військових фахівців була спрямовані на базу "Кемп Шорабак" в провінції Гільменд в якості радників, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожТаліби взяли під контроль стратегічний район в афганській провінції Гільменд

Вони не будуть брати участі у бойових завданнях і будуть частиною великої команди НАТО.

Британія припинила бойові операції в Афганістані у минулому році, але близько 450 військових залишилися в цій країні, працюючи на допоміжних ролях.

Раніше з Афганістану стали надходити повідомлення, що стратегічно важливе місто Сангін в південній провінції Гільменд майже перейшло під контроль талібів. За словами представників руху "Талібан", бойовикам вдалося оволодіти більшою частиною міста і основними адміністративними будівлями.

У свою чергу глава адміністрації провінції Гільменд Міха Хан Рахімі стверджує, що місто поки ще в руках афганської влади.

Сангін протягом багатьох років залишався складним районом для забезпечували там порядок сил НАТО. Це пов'язано як з його значною роллю в афганському нарковиробництві, так і з протиборством відразу декількох місцевих племен. За даними за 2010 рік, Великобританія втратила в Сангіні майже третину своїх військовослужбовців, загиблих у всій афганської кампанії з 2001 року.