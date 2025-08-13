Аналітики звернули увагу на те, що окупантам ще й досі не вдалося розгорнути додаткові сили для утримання нових позицій.

Російські війська ще не розгорнули достатного підкріплення для утримання тактичного просування біля Добропілля, але вони, ймовірно, матимуть складнощі з такою спробою.

Таке припущення у новому звіті висловили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики описали алгоритм дій окупантів біля Добропілля. Зокрема, росіяни спочатку використали тактику залучення невеликих бойових груп, які проникли в ближній тил ЗСУ, знаходячи слабкі місця в українській обороні. В тилу росіяни чекають накопичення більшої кількості сил, а потім атакують у спробах закріпитися та консолідувати сили.

Аналітики ISW зазначили, що хоча таке тактичне просування окупантів біля Добропілля є глибшим і швидшим, здатність росіян перетворити ці тактичні досягнення на прорив оперативного рівня малоймовірна.

В Інституті зауважили, що просування росіян на Добропільському напрямку не було миттєвим, а відбулося після місяців підготовки. Зокрема, оновлена комбінована тактика ударів російських безпілотників протягом останніх місяців сприяла просуванню до ключових українських міст.

Аналітики також звернули увагу на те, що це просування вартувало "значних витрат російських військ".

І Інситуті деталізували, що російські війська ведуть бої на цьому напрямку з лютого 2024 року. Навіть з урахуванням нещодавнього просування поблизу Золотого Колодязя (район біля Добропілля) росіяни просунулися лише на 55 км у глибину за останні 17 місяців. При цьому окупанти росіяни втратили понад 5 дивізій бронетехніки та танків у Покровському районі з початку наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року та під час посилених наступальних операцій у західній частині Донецької області рік тому.

Тим часом російські чиновники вже намагаються скористатися просуванням біля Добропілля, щоб вплинути на зустріч кремлівського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

Однак, в ISW підсумували, що стратегічна мета Кремля полягає в тому, щоб зламати волю України, США та Європи і досягти давніх цілей Росії щодо повної капітуляції України.

Ситуація біля Добропілля

ЗСУ вживають заходів, щоб зупинити просування окупантів на Добропільському та Покровському напрямках. Ворог намагається просочуватися через оборону українських захисників.

Вчора аналітики ISW зазначали, що найближчі дні перед зустріччю Трампа та Путіна будуть вирішальними для здатності України запобігти прискореному просуванню росіян біля Покровська. В ISW вважають, що Путін намагається представити захоплення Росією Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей як неминуче, щоб підштовхнути Україну та Захід до капітуляції.

