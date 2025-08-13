В Південній Кореї заарештували колишню першу леді

Кім Кон Хі арештували за підозрою у хабарництві та недекларуванні дорогих подарунків, серед яких кулон Van Cleef і сумки Chanel.

У вівторок пізно ввечері суд у Сеулі видав ордер на арешт колишньої першої леді Південної Кореї Кім Кон Хі за звинуваченнями у хабарництві, шахрайстві з акціями та незаконному використанні впливу. Кім, яка заперечує провину, стала першою експершою леді країни, заарештованою за кримінальними обвинуваченнями, пише Reuters.

Вона приєдналася до свого чоловіка, колишнього президента Юн Сок Йоля, який перебуває під вартою після усунення з посади у квітні за невдалу спробу запровадити воєнний стан. Юн нині постає перед судом за звинуваченням у повстанні, що може обернутися довічним ув’язненням або смертною карою.

Слідство стверджує, що Кім отримала від бізнесменів, релігійних діячів та посередників у політиці дорогі подарунки, зокрема кулон Van Cleef вартістю $43 тис., дві сумки Chanel та діамантове кольє, в обмін на сприятливе вирішення питань, пов’язаних з їхніми інтересами. Кулон, за версією прокуратури, був подарований будівельною компанією для носіння на саміті НАТО у 2022 році та не задекларований у фінансових звітах, як того вимагає закон.

Захист Кім наполягає, що прикраса була підробкою, купленою 20 років тому в Гонконзі, а звинувачення вважає безпідставними. Суд погодився з аргументами прокуратури про ризик знищення доказів та втручання в розслідування.

Воєнний стан у Південній Кореї - головні новини

Нагадаємо, що у грудні 2024 року у Південній Кореї оголосили запровадження воєнного стану. Рішення ухвалив президент країни Юн Сок Йоль, щоб нібито викорінити пропівнічнокорейські сили та підтримати конституційний порядок.

На вулицях Сеула зʼявилася воєнна техніка, люди вийшли на вулиці на знак протесту.

Того ж дня Юн Сок Йоль заявив, що скасує воєнний стан відповідно до рішення парламенту. 31 грудня суд Південної Кореї видав ордери на затримання президента Юн Сок Йоля, якому парламент оголосив імпічмент та обшук його офісу, а також резиденції через звинувачення у заколоті у зв'язку з короткочасним оголошенням ним воєнного стану.

