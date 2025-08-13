Росіяни знайшли пролом в українській обороні, а потім використали свої величезні резерви живої сили для прориву.

Останніми днями російські війська здійснили раптовий прорив на сході України, оскільки російський лідер Володимир Путін прагне отримати перевагу на полі бою перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю.

Як пише The Wall Street Journal, прорив, який простягається на кілька миль углиб території біля українського міста Добропілля, є рідкісним кроком у війні. Українські військові заявили, що вони завдають удару у відповідь у цьому районі по невеликих групах російських солдатів, які прорвали першу лінію української оборони і обійшли пояс укріплень, який Україна будувала протягом декількох місяців.

"Тепер питання полягає в тому, чи зможе Росія розвинути свій наступ, розширивши прорив і просунувшись далі на територію з менш підготовленою обороною. Якщо російські війська доб'ються успіху, вони зможуть чинити більший тиск на міста, які все ще контролюються Києвом, на сході Донецької області, що є ключовою метою для Кремля", - пише видання.

При цьому, підкреслює WSJ, російський наступ може зміцнити позиції Путіна, який готується до переговорів на Алясці цього тижня. Кремль заявляє, що Донецьк є частиною Росії, і наполягатиме на визнанні США російського контролю над цим та іншими районами під час саміту.

Тактика просування РФ

Як пише WSJ, офіцер із бригади "Азов", який служить у цьому районі, сказав, що росіяни знайшли пролом в українських лініях після кількох тижнів пробних атак, а потім використовували свої величезні резерви живої сили, щоб прорвати лінії.

"Офіцер розповів, що українські війська щодня виявляють близько 150 російських піхотинців, але через брак досвідчених пілотів дронів їм вдається вбити лише невелику частину з них".

Водночас, підкреслює видання, утримати і зміцнити цю ділянку буде складно для російських військ, оскільки вони зазнаватимуть постійних атак на своїх незахищених флангах.

При цьому, як пише WSJ, новини про просування російських військ викликали осуд українського командування з боку деяких солдатів.

"Українські солдати кажуть, що військове керівництво витрачає людей на ризиковані атаки, які мають невелику стратегічну цінність і ще менше шансів на успіх. Прохання про відступ від виснажених або оточених підрозділів часто відхиляються, що призводить до непотрібних втрат. За словами солдатів, рішення ухвалюють централізовано, внаслідок чого офіцери нижчої ланки не наважуються вживати заходів, які могли б врятувати їхніх людей, через страх покарання. Результатом є зростаюча нестача людей, особливо піхоти, чим зараз користується Росія", - йдеться у статті.

Ситуація на фронті

Раніше засновник благодійної організації "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний заявив, що російським окупантам вдалося просочитися на північ від Покровська, знайшовши слабке місце в українській обороні. За його словами, розвиток подій дуже неприємний для України.

Також раніше президент Володимир Зеленський заявив, що РФ перекидає сили із Сумського напрямку на інші ділянки фронту. За його словами, ворог готується до наступу на трьох напрямках - Запорізькому, Покровському та Новопавлівському.

Водночас, за його словами, на Сумщині вже звільнено 6 із 18 окупованих росіянами точок.

