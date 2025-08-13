Останніми місяцями президент США зблизився з НАТО з українського питання, і майбутня зустріч із Путіним стане перевіркою цього.

Президент США Дональд Трамп напередодні п'ятничної зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним спілкується з європейськими лідерами та навіть розробляє спільну стратегію. Однак союзники України не впевнені, що готові довіряти цим розмовам, пише Politico.

Видання зазначає, що в середу під час телефонної розмови, організованої Німеччиною, у Європи буде останній шанс переконати Трампа зайняти жорстку позицію щодо російського президента.

"Головне - чи буде це реальна дискусія, реальні консультації та чи допоможуть вони президенту сформувати свій власний підхід, або ж це будуть лише красиві слова без реальних консультацій", - заявив європейський чиновник.

Відео дня

При цьому американський чиновник сказав, що посол США в НАТО Метью Вітакер зіграв ключову роль у тому, щоб переконати Трампа усвідомити цінність альянсу і врахувати точку зору Європи.

Крім того, європейці доклали узгоджених зусиль для поліпшення своїх відносин із Трампом під час його другого терміну, лестячи йому і з огляду на його захоплення та вподобання. Деякі вважають, що нарешті бачать результати цих зусиль, пише Politico.

"Але сам факт зустрічі Трампа з Путіним - і коментарі президента цього тижня, що пояснюють його підхід, - усе ще змушують багатьох на континенті сумніватися в тому, що всі ці консультації хоч до чогось приведуть".

За словами одного з європейських чиновників, "усі перебувають у стані між тривогою і обуренням".

Заява Трампа в понеділок про те, що мирна угода потребуватиме певного "обміну територіями", створила нову плутанину довкола позиції президента США стосовно перспектив потенційної угоди про припинення війни та того, чи підтримає він останню пропозицію Кремля, згідно з якою Україна поступиться територіями, які російські військові наразі не контролюють, заявив інший європейський чиновник.

"Це може бути саме той сценарій, якого ми побоювалися відразу після вступу Трампа на посаду", - сказав він. "Ми побоюємося, що Трамп не усвідомлює довгострокових намірів Путіна... який [виграє] час, щоб згодом анексувати ще більше територій... що є грубим порушенням міжнародного права".

Цього тижня європейці, ймовірно, спробують переконати Трампа у своїх "червоних лініях" мирної угоди, а також у своєму глибокому скептицизмі з приводу того, чи варто вірити Путіну на слово, пише видання.

Європа і війна в Україні

Нагадаємо, що раніше 26 країн-членів Європейського Союзу підписали спільну заяву перед зустріччю президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. У ній глави держав наголосили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Єдиною країною-членом ЄС, яка не підтримала спільну заяву, стала Угорщина.

Вас також можуть зацікавити новини: