На континенті заморожено активи Кремля на суму 260 мільярдів євро.

Росія четвертий рік веде загарбницьку повномасштабну війну проти України. Президент США Дональд Трамп намагається вирішити проблему дипломатією, а Європа тримає в руках понад 260 мільярдів євро заморожених російських активів, що може бути козирем.

Видання The Times пише, що Брюссель відсотки з цих активів спрямовує на допомогу Києву. Водночас президент України Володимир Зеленський і його прихильники закликають до їх повної конфіскації, що стало предметом суперечок як у Європі, так і за її межами.

Спочатку активи були здебільшого у формі суверенних облігацій, але дотепер це здебільшого готівка або ж їх реінвестували в цінні папери. Активи розкидані по різних західних юрисдикціях і управляються кількома кліринговими палатами.

Більша частина цих коштів, а це близько 300 млрд євро, знаходиться в Європі. Близько 190 млн євро зберігається в бельгійській кліринговій палаті Euroclear, а до 20 млрд євро - в її французькому конкуренті Clearstream. Це значно перевершує 70 мільярдів євро приватних активів, що належать приблизно 2000 російським громадянам, які заморожені санкційною коаліцією.

Теоретично кожна країна, в якій зберігаються російські активи, може ухвалити рішення про їхню конфіскацію та передачу до фонду для України. Потім ці кошти можна було б інвестувати більш агресивно, щоб отримати вищий прибуток і підтримати Київ.

Варто зазначити, що Бельгія стягує 25%-вий податок з "непередбаченого" прибутку, який Euroclear отримує від російських активів, включно з відсотками та дивідендами за акціями, а отримані кошти надходять в основний європейський фонд допомоги Україні. На даний момент було три транші виплат по близько 1,5 мільярда євро.

Конфіскація - загроза для Європи

Існують як юридичні, так і політичні сумніви з приводу конфіскації активів. З політичної точки зору, деякі західні держави вважають, що було б розумніше зберегти їх як козир для майбутніх переговорів про припинення вогню або для фінансування можливої реконструкції України. Інші, зокрема Європейський центральний банк, попереджають, що конфіскація активів може завдати шкоди репутації Європи як надійного місця для ведення бізнесу і відлякати інвесторів.

Уряд Великої Британії заявив, що станом на травень заморозив активів РФ на суму 25 мільярдів фунтів стерлінгів - загальна сума, що належить організаціям і фізичним особам, які потрапили під санкції. Зазначається, що окремо "заморожено" активи, що належать Центральному банку, Фонду національного добробуту та Міністерству фінансів Росії.

Велика Британія могла б ухвалити закони, що легалізують конфіскацію цих активів, і немає жодних сил, які могли б цьому запобігти, навіть якщо це порушує міжнародне право. Однак такий крок міг би завдати шкоди міжнародній легітимності Лондона.

Яхти та інше майно росіян

Європейські уряди додатково заморозили тисячі приватних активів, включно з розкішними яхтами, особняками та спортивними авто, що належать близько 2000 громадянам РФ. Багато з них зареєстровано на членів сім'ї, трасти або підставні компанії, через що складніше довести право власності.

Приватні активи стали менш важливими в загальній дискусії, оскільки їхній обсяг набагато менший за державні активи, а конфіскація приватної власності утруднена, оскільки вимагає чітких правових підстав, що пов'язують активи зі злочинною діяльністю. Без міцних доказів конфіскація порушить права власності, захищені внутрішнім законодавством та міжнародними угодами з прав людини. Законні власники можуть оскаржити конфіскацію в суді, що призведе до тривалих і складних розглядів.

Заморожені активи Росії - останні новини

У країнах Євросоюзу та США заморожено близько 300 мільярдів доларів російських валютних резервів. Більша частина з них - це державні облігації, банківські депозити та кореспондентські рахунки, номіновані в євро, доларах, фунтах, єнах та інших валютах.

28 червня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Франція готується створити прецедент щодо конфіскації російських активів.

