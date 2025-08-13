Саміт на Алясці без України призведе до нездійсненних обіцянок, - Forbes

Перша зустріч Путіна і Трампа з початку війни в Україні може завершитися символічними жестами без реальних домовленостей.

Президент США Дональд Трамп оголосив про зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці. Головною темою переговорів стане війна в Україні. Для Путіна цей саміт стане дипломатичною перемогою, адже він домігся особистої зустрічі без зобов’язань щодо припинення вогню або діалогу з українським президентом Володимиром Зеленським, пише Forbes.

Попри попередні погрози нових санкцій проти Росії у разі продовження бойових дій, Трамп погодився на першу особисту розмову з Путіним з моменту початку вторгнення. Сам американський лідер пояснив це бажанням "зрозуміти позицію" російського президента, наполягаючи, що не дозволить Путіну "маніпулювати" собою.

Експерти зазначають, що обидва лідери мають репутацію сильних, але неодноразово відступали від власних ультиматумів. Путін зберігає високий рівень підтримки в Росії — 86% проти 63% до війни — попри значні людські втрати та економічні витрати. Кремль дедалі більше спирається на авторитаризм і патріотичну риторику, а за потреби готовий залучати іноземних найманців, зокрема з Північної Кореї.

Водночас Путін неодноразово відмовлявся від жорстких погроз, зокрема після того, як США та Британія надали Україні далекобійну зброю. Аналогічно, Трамп кілька разів відкладав введення санкцій, попри власні попередження.

Офіційний Вашингтон позиціонує майбутню зустріч як "місію зі з’ясування фактів", проте експерти сумніваються у значному прогресі. Вимоги Путіна щодо контролю над Україною та зміни її керівництва є неприйнятними для Києва, а відсутність української сторони на саміті знижує шанси на реальні домовленості.

"Без присутності України, яка б захищала її точку зору, саміт на Алясці, ймовірно, призведе до символічних жестів та нездійсненних обіцянок", - підсумувало видання.

У п’ятницю на Алясці відбудеться перша особиста зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна з початку війни в Україні. Путін домігся саміту без обіцянок припинення вогню чи переговорів із Зеленським.

У Білому домі заявили, що переговори між Трампом та Путіним будуть зосереджені на завершенні війни РФ проти України. На цій зустрічі не буде президента України Володимира Зеленського.

