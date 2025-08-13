Пропозиція Трампа про обмін територіями викликає тривогу в України та Євросоюзу.

Окупанти просунулися в районі міста Добропілля в рамках кампанії Кремля з повного захоплення Донецької області перед зустріччю російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

Як пише Reuters, Трамп уже заявив, що будь-яка мирна угода передбачатиме "деякий обмін територіями", але український президент Володимир Зеленський і його європейські союзники побоюються, що на нього чинитимуть тиск, змушуючи піти на набагато більші поступки, ніж РФ.

Журналісти зазначили, що Білий дім пом'якшив очікування щодо прогресу в досягненні режиму припинення вогню в Україні, назвавши зустріч "вправою з вислуховування". До того ж держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хотів би особисто оцінити Путіна.

"Президент вважає, що йому потрібно поговорити з цією людиною за столом переговорів, зустрітися з нею особисто, почути її особисто і зробити оцінку, подивившись на неї", - розповів про наміри Трампа Рубіо.

На запитання про те, чому Зеленського не буде на зустрічі в Алясці, прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт відповіла журналістам, що двостороння зустріч була запропонована Путіним, і Трамп погодився, щоб отримати... "краще розуміння" того, "як покласти край цій війні". Вона додала, що Трамп відкритий для тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським.

Переговори Трампа і Путіна

15 серпня на Алясці відбудуться переговори Трампа і Путіна. Вони обговорюватимуть припинення війни РФ проти України.

Європейські політики обурилися тим, що їх на зустріч не покликали. Зокрема президент Франції Еммануель Макрон заявив, що майбутнє України не може бути вирішене без українців і Європи. Він додав, що європейці також обов'язково братимуть участь у переговорах.

А сьогодні британські офіційні особи закликали лідерів Євросоюзу припинити "непотрібні коментарі" з приводу майбутніх переговорів Трампа і Путіна. У Британії побоюються, що публічні вимоги до Трампа можуть справити зворотний ефект і змусити його повністю виключити Європу з переговорів щодо України.

