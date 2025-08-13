Відеоконференція з Трампом запланована на 15:00.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні приїде до Берліна для участі у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом разом із канцлером Фрідріхом Мерцем. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам.

За його словами, у межах візиту запланована двостороння зустріч президента з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом.

"За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном можливі заяви Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца для ЗМІ. Також сьогодні буде засідання Коаліції охочих", - додав Никифоров.

Як пише BILD, за даними уряду Німеччини, заплановано проведення відеоконференції з Трампом, Зеленським та главами європейських урядів у кілька етапів. Основна увага буде приділена тому, як реагувати на територіальні претензії Росії і які безпекові вимоги були б здійсненними.

"Є підозри, що канцлер хоче завадити Трампу укласти сумнівну угоду, яка в кінцевому підсумку матиме негативні наслідки для України та Європи".

Програма зустрічі

Перед консультаціями з Трампом і віце-президентом США Дж. Д. Венсом о 14:00 заплановано віртуальну зустріч із європейцями. У ній, окрім Великої Британії, візьмуть участь Франція, Італія, Польща та Фінляндія, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Ради ЄС Антоніу Кошта, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і Зеленський.

Після цього, о 15:00, Трамп і віцепрезидент Дж. Д. Венс приєднаються до європейського круглого столу.

"О 16:30 європейці знову проведуть віртуальні консультації без американців, щоб оцінити телефонну розмову з Трампом", - пише BILD.

Зустріч Трампа і Путіна

На Алясці 15 серпня відбудуться переговори Трампа і Путіна щодо України. Уже відомо, що зустріч відбудеться на Об'єднаній базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі.

9 серпня стало відомо, що Україна і Європа висунули свій мирний план із "червоними лініями". Мета Європи полягала в тому, щоб разом з Україною провести загальну червону лінію, яка повинна застосовуватися до будь-яких можливих переговорів з РФ. При цьому, незважаючи на те, що Трамп радиться з європейцями і начебто розробляє спільну стратегію, союзники України не впевнені, що це не просто "красиві слова", і сумніваються, що в них справді буде право голосу.

