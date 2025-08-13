Навіть "канібалізм" старих систем не дозволяє РФ вирішити проблеми з виробництвом ракет Х-59.

Російська Федерація стикається з проблемами у виробництва ракет Х-59. Головна проблема російського виробництва – створення радіолокаційних головок самонаведення.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59.

Розвідка у розділі "Компоненти у зброї"порталу War&Sanctions публікує інтерактивну схему та інформацію про 116 підприємств, залучених до виробництва авіаційної ракети Х-59М2/М2А.

Відео дня

"Майже 50 компаній (40%) із цього переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн світу. Навіть за таких умов Росія вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення", - відзначається у повідомленні.

У зв’язку з цим, постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків змушують російські підприємства регулярно звітувати про недотримання темпів і строків виготовлення ракет.

Крім того, не рятує ситуацію навіть "канібалізм" старих систем – РФ масово розбирає та адаптує старі двигуни Р95 та компоненти головок самонаведення.

"Зафіксовано випадки, коли на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН) встановлювали масогабаритні макети. Саме АРГСН є найдорожчим елементом ракети та водночас — головною проблемою для російського виробництва", - йдеться у повідомленні.

Водночас, попри це, десятки підприємству Росії, що виготовляють електронні компоненти, системи наведення та інші ключові вузли Х-59, досі залишаються поза санкційними списками. "Їхня продукція дає змогу адаптувати та модернізувати турбореактивні двигуни, продовжуючи термін служби зброї, яка щодня вбиває мирних українців", - сказано у повідомленні.

В ГУР переконані, що подальше посилення тиску і розширення санкційних обмежень на підприємства, що здійснюють постачання компонентів нижньої ланки здатне ще більше знизити темпи виробництва основних російських засобів ураження.

Російські ракети - останні новини

Як повідомляв УНІАН,у липні ГУР розкрило понад 70 виробників і розробників ракет Х-101, десятки з яких досі не під санкціями від країн Заходу.

У січні повідомлялося, що Сили оборони України отримали на озброєння ракетні комплекси Vampire, призначені для знищення повітряних цілей. ВМС ЗСУ вперше продемонстрували, як ракети APKWS успішно знищують Х-59.

Вас також можуть зацікавити новини: