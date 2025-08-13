Зазначає, що зараз міст функціонує в обмеженому режимі – по ньому рухаються вантажівки вагою не більше 5 тонн.

Три успішні ураження Кримському мосту стали однією з візитівок СБУ і значно порушили військову логістику рашистів. Про це Голова Служби безпеки генерал-лейтенант Василь Малюк зазначив під час інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна" в ефірі марафону "Єдині новини".

Він зазначив, що СБУ провела багато операцій проти ворога, але "яскравою візитівкою" є Кримський міст. "Перший раз ми заходили з суші, вдруге – заходили по водному дзеркалу. І у 2025 році ми зайшли під водою. Було завдано серйозні ушкодження відповідним опорам, так званим "бикам". І, по суті, міст сьогодні функціонує в обмеженому режимі – по ньому рухаються вантажівки вагою не більше 5 тонн. Жодної військової логістики ворог там не переміщує. Тому, я б сказав, це така аварійна конструкція", – наголосив Малюк.

При цьому зазначив, що під час крайнього підводного ураження мосту було завдано два удари, кожен з яких мав потужність у 1,1 тонни в тротиловому еквіваленті.

Малюк зазначив, що українська спецслужба продовжує працювати над припинення російського домінування в Чорному морі і для цього розвиває напрямок морських дронів. "Це вже не просто режим камікадзе. Це багатоцільові платформи. Це "авіаносці": вони несуть на собі FPV, кулеметне озброєння. Вони повноцінно вступають у бій з ворожою авіацією, мінують і можуть робити ще багато всього іншого", – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН 4 серпня, в окупованому Російською Федерацією Криму зафіксували новий антирекорд, який стосується Кримського або Керченського мосту.

Російський Telegram-канал Astra, зазначав, що на під’їзді до Кримського мосту зі сторони Таманського півострова утворився автомобільний затор рекордної протяжності близько 30 кілометрів:

Зазначалося, що у черзі на ручний огляд перебувало понад 2 000 автомобілів, а час очікування становить приблизно чотири години. Перевірка сканером може затягнутися до семи годин. Попередній рекорд - затор довжиною 22 кілометри - був зареєстрований у липні поточного року.

