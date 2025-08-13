Хоча Білий дім знизив очікування від зустрічі на Алясці, підхід Трампа викликав тривогу в зовнішньополітичних колах.

У 2018 році президент США Дональд Трамп мав спільну пресконференцію з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, але вона була наскільки провальною, що його головна радниця з питань РФ Фіона Гілл подумувала симулювати припадок, щоб зупинити все це.

Однак, як зазначило видання Financial Times (FT), 15 серпня, коли Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці, радники навряд чи рятуватимуть ситуацію, оскільки тепер у Трампа їх просто немає. Видання пояснило, що, наприклад, перемовини з Кремлем веде забудовник Стів Віткофф, який не має досвіду в зовнішній політиці, в той час як кар'єрних переговірників глава Білого дому звільнив.

"Можна з упевненістю сказати, що у Трампа немає жодного політичного радника, який знає Росію та Україну", - сказав Ерік Рубін, колишній кадровий дипломат, який обіймав посаду посла США в Болгарії.

FT зазначив, що офіційні особи уряду США докладають усіх зусиль, щоб забезпечити Трампу повну поінформованість і готовність до обговорення будь-якої теми, яку може порушити Путін, відомий своїм глибоким розумінням деталей і вмінням застати співрозмовників зненацька.

Ерік Грін, який був старшим директором з РФ у Раді національної безпеки під час президентства Джо Байдена, сказав: "Не варто піддаватися його вмінню обговорювати ці питання і погоджуватися з чимось, що може звучати розумно в тому вигляді, в якому це представляє Путін, але насправді викривлене".

Високопоставлений американський чиновник, знайомий із ситуацією, заявив: "Традиційний вашингтонський процес зовнішньої політики, очолюваний Радою національної безпеки, значною мірою розвалився в нинішній адміністрації".

Понад 1300 співробітників Держдепартаменту було звільнено минулого місяця. Серед них були аналітики, які опікуються РФ і Україною в розвідувальному бюро агентства.

"Не можна дозволити йому і Віткоффу діяти імпровізовано, тому що вони просто недостатньо обізнані. Потрібен хтось, хто може просто подивитися на президента, закотити очі й похитати головою", - сказав Деніел Фрід, колишній посол США в Польщі.

Переговори Трампа і Путіна

На Алясці 15 серпня пройдуть переговори Трампа й Путіна щодо України. Детально невідомо, що саме обговорюватимуть політики. Але попереджаючи будь-які спекуляції український президент Володимир Зеленський заявив, що землю не віддасть.

Незадоволення висловили і європейці, яким не подобається, що їх не покликали на переговри.

