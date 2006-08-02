Представники іноземних посольств коментують можливий розпуск парламенту

Представники іноземних посольств в Україні в інтерв’ю Бі-Бі-Сі коментують можливий розпуск Верховної Ради.

В посольстві Росії, сказали, що давати оцінки – конституційно чи неконституційно розпускати Верховну Раду - можна буде лише після реальних кроків Президента.

Речник посольства Володимир ЄВГЕНЕНКО сказав Бі-Бі-Сі: "Діє Президент в рамках Конституції. Як Президент, він за все відповідає. І поки він діє в рамках Основного Закону, до нього не можна пред`явити якихось особливих претензій. Але інша справа – що він обере, до яких дій вдасться. Це вже інша справа. Дії його можуть бути різнопланові. І коли він вдасться до тих чи інших кроків, тоді ми і будемо оцінювати. Є чи не має підстав розпускати Верховну Раду – нехай вирішує Президент".

Посол Грузії в Україні Григол КАТАМАДЗЕ в інтерв`ю Бі-Бі-Сі заявив, що В.ЮЩЕНКО має право розпускати парламент, висловивши переконання, що призначення прем`єра, хто б він не був, не вплине на зовнішньополітичний курс Києва, спрямований на членство в НАТО і ЄС.

"У Президента таке право є, - вважає він. - Яке він ухвалить рішення – це рішення Президента України. Будь-який крок, який робитиме політикум України, буде прийнятний для нас, якщо від цього буде добре для України. Для Грузії пріоритетом є євроатлантична інтеграція. Це було б важливим і для України. У тандемі – Київ і Тбілісі – ми б швидше пройшли шлях до членства в НАТО. Але це внутрішнє рішення українських політиків і народу. Круглий стіл підтвердив, що такого курсу дотримується Президент, який відповідає за зовнішню політику. Немає сумніву, що він не зміниться, хто б не став прем`єром".

Як нагадує Бі-Бі-Сі, напередодні відбулася телефонна розмова президентів України і Польщі В.ЮЩЕНКА і Леха КАЧИНСЬКОГО. Йшлося в тому числі і про ситуацію в Україні і шляхи виходу з політичної кризи. Польська преса цитує слова керівника канцелярії польського президента, який сказав, що В.ЮЩЕНКО підтвердив можливість розпуску Верховної Ради.

Тим часом перший заступник МЗС Польщі Павло КОВАЛЬ сказав, що Варшава має намір підтримувати європейську і євроатлантичну інтеграцію України незалежно від розвитку її внутрішньополітичної ситуації.

П.КОВАЛЬ підтвердив, що Україна має бути оптимістом, і що її швидке членство в НАТО дуже реальне, зокрема, велика можливість приєднання України до Плану дій щодо членства в альянсі вже восени.

Натомість посол Німеччини у Києві Райнгард ШЕФФЕРС на запитання ЗМІ – чи є розпуск Верховної Ради і проведення повторних парламентських виборів оптимальним виходом з кризи - уникнув коментарів, а речниця американського посольства Моллі СТІВЕНСОН сказала Бі-Бі-Сі, що США не можуть впливати на рішення українського Президента. М.СТІВЕНСОН сказала: "Це рішення ухвалює українське керівництво. США не можуть на це впливати безпосередньо. Ми готові працювати з будь-яким урядом, який буде демократично сформований. Ми очікуємо, що такий уряд таки з`явиться після вільних виборів, які відбулися у березні".

На запитання, чи можна очікувати змін зовнішньополітичного курсу в разі прем`єрства Віктора ЯНУКОВИЧА, речниця посольства сказала, що тут багато нез`ясованого, висловивши сподівання, що Київ підтримуватиме добрі взаємини з США і Західною Європою, а також своїми сусідами, в тому числі і Росією.