МЗС РФ прокоментувало ухвалення п'яти принципів взаємовідносин ЄС з Росією

Про це йдеться в поширеному прес-службою відомства коментарі.

Зокрема, МЗС Росії не побачило нічого нового в п'яти основоположних принципах. Проте, МЗС РФ в черговий раз спробувало дистанціювати від Москви виконанням Мінських угод в той час, як назвали "завзятим прагненням ЄС" пов'язати будь-які зрушення у відносинах з Росією.

"Все більш очевидною стає абсурдність подібного завзяття в умовах нездатності Києва виконувати досягнуті домовленості: українська сторона всіляко від цього йде, посилаючись на недостатні умови безпеки, які сама і створює. Тобто в Брюсселі, по суті, роблять долю російсько-єсівських відносин заручником української влади", - заявляють в РФ.

Читайте такожНуланд: РФ не повинна очікувати від України змін до Конституції, поки сама не виконає Мінські угоди

Також в МЗС РФ припускають, що питання окупованого Росією Криму вже остаточно закрите.

"Те, що для Заходу - "нелегальна анексія", для росіян - реалізація "демократичних принципів" у відповідності з проведеним референдумом і відновлення історичної справедливості", - запевняють російські дипломати.

Читайте такожМЗС Росії назвав заклик США звільнити Савченка тиском на суд

Як повідомляв УНІАН раніше, верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні підкреслює, що від повної імплементації Мінських угод залежать будь-які істотні зміни у відносинах Євросоюзу з Російською Федерацією.