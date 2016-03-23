Терористи, які атакували аеропорт Брюсселя, мали п'ять "вибухових" валіз – ЗМІ

Про це повідомляє RTBF з посиланням на дані телеканалу VRT, пише Європейська правда.

За даними VRT, підозрювані мали загалом п'ять валіз, але взяли з собою лише три через те, що таксі, на якому зловмисники прибули до аеропорту, забракло місця.

Нагадаємо, ввечері 22 березня під час обшуку в районі Схарбек була знайдена бомба, наповнена цвяхами.

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Схожі бомби використали терористи під час нападу в аеропорту "Завентем" та на станції метро.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини, близько 200 поранені.