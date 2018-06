Під час посадки в аеропорту на Багамах у пасажирського літака відмовило шасі

Про це повідомляє CBS News.

Тим не менш, пілотам вдалося посадити літак на ніс. На борту лайнера перебувалb 91 пасажир і четверо членів екіпажу. Ніхто з них при аварійній посадці не постраждав.

Літак здійснював рейс з Вашингтона в Нассау. Екіпаж повідомив про неполадки ще до прибуття літака. В аеропорту столиці Багамських островів лайнер зустрічали екіпажі екстреного реагування.

Landing gear challenge at LPIA. JetBlue experienced problems with its landing gear. pic.twitter.com/LdYEKYHRs6