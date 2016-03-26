Під час посадки в аеропорту на Багамах у пасажирського літака відмовило шасі

05:26, 26 березня 2016
Світ
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У столичному аеропорту Багамських островів при посадці у пасажирського літака не вийшла передня стійка шасі.

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Про це повідомляє CBS News.

Тим не менш, пілотам вдалося посадити літак на ніс. На борту лайнера перебувалb 91 пасажир і четверо членів екіпажу. Ніхто з них при аварійній посадці не постраждав.

twitter.com/P0sitiveChange

Літак здійснював рейс з Вашингтона в Нассау. Екіпаж повідомив про неполадки ще до прибуття літака. В аеропорту столиці Багамських островів лайнер зустрічали екіпажі екстреного реагування.

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Раніше УНІАН повідомляв, що не менше 24 людей загинуло в четвер в результаті аварійної посадки пасажирського літака американської авіакомпанії Delta в нью-йоркському аеропорту Ла Гуардіа.

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