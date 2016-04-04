Президент Польщі витратив на особисті рейси до Кракова близько 165 тисяч євро - Newsweek

Анджей Дуда за час свого перебування на посаді президента Польщі витратив на особисті рейси близько 700 тис. злотих (165 тис. євро).

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Newsweek.

Зокрема, йдеться про польоти до рідного міста польського президента - Кракова.

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Як відзначає видання, рейси зазвичай відбуваються у вихідні та мають досить тривіальні "офіційні" причини, як то відвідування колишнього ліцею, поїздка на конкурс зі стрибків чи участь в лижних змаганнях.

Окрім того, часто Дуда літає до Кракова просто так, "без виправдання".

Рейс урядовим літаком Embraer з Варшави до Кракова триває 55 хвилин і коштує близько 32 тис. злотих для бюджетної казни (7,5 тис. євро).

Частота польотів польського президента до рідного міста збільшується в зимовий період.

Як пише видання, у Кракові мешкають батьки Дуди та його дочка.