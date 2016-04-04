В США заявили, що Росія нарощує кількість ядерних боєголовок

Дані, оприлюднені бюро з контролю над озброєннями та виконанням договору Держдепартаменту США, очевидно, поглиблять занепокоєння серед американських законодавців щодо військових намірів Росії, передає Радіо Свобода.

За оцінками фахівців, Росія нині має приблизно на 200 боєголовок більше, ніж у 2011 році, коли набрав чинності новий договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

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Зазначається, що за часів правління президента Володимира Путіна Москва витратила значні ресурси для модернізації озброєння, військового обладнання, а також навчання для своїх збройних сил.

Результати цих дій були продемонстровані під час інтервенції Росії в Україні та під час участі Москви у військовій кампанії в Сирії, де російські військові застосували нові літаки і ракетні системи.

Нагадаємо, раніше президент США Барак Обама заявив про відсутність прогресу у переговорах з Російською Федерацією щодо подальшого скорочення ядерних арсеналів.