У В'єтнамі виявили перші випадки захворювання вірусом Зіка

Влада В'єтнаму підтвердила два перші випадки зараження вірусом Зіка в країні.

Як передає Русская служба Би-би-си, він був діагностований у 64-річної жінки курортного міста Нячанг і у 33-річної жительки Хошиміну.

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Обидві жінки відчули себе погано наприкінці березня, у них було зібрано аналізи, які підтвердили наявність вірусу.

Стан обох жінок стабільний, а нових випадків інфекції у їх родичів або сусідів не виявлено, повідомило міністерство охорони здоров'я країни.

За даними місцевих ЗМІ, В'єтнам почав вживати заходів з профілактики епідемії вірусу після того, як вірус Зіка було зафіксовано у австралійця, який відвідав країну.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що вірус Зіка пов'язаний мікроцефалією у новонароджених і з синдромом Гієна-Барре, хоча чітких наукових доказів цього немає.

У жінок, заражених вірусом, часто народжуються діти з маленьким розміром голови і мозку. Так, у Бразилії, яка страждає від епідемії вірусу, було підтверджено 860 випадків мікроцефалії.

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Для синдрому Гієна-Барре характерне ослаблення м'язів. Як правило, від хвороби спершу страждають ноги, а відтак вона переходить на руки. У важких випадках можливі паралічі дихальних і краніальних м'язів.

Випадки зараження вірусом крім країн Латинської Америки зафіксовані в Росії, Китаї, Південній Кореї, на Кубі, США і багатьох країнах Європи. У США виявлено можливі випадки передачі вірусу через сексуальний контакт.