Президент Туреччини висловився за позбавлення громадянства осіб, які підтримують терористів

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Ердоган заявив про готовність до боротьби з терористами і їх посібниками.

«Ми продовжимо діяти у цьому ж дусі, і повинні бути рішучими у вжитті необхідних заходів для усунення прихильників терористичної організації, аж до позбавлення громадянства. Ці люди не можуть бути нашими громадянами», - наголосив президент Туреччини.

Читайте такожОлланд відмовився від ідеї позбавляти французького громадянства за тероризм

«Якщо ми як держава перестанемо вести боротьбу з терористичною організацією в рамках моралі, совісті і права, то для рішення достатньо буде трьох днів», - заявив Ердоган.

«Сини Туреччини стають шехідами. Поза сумнівом, це завдає нам болю. Бувають дні, коли і ми, немов матері шехідів, схиляємо голови. Але знаємо й те, що ці землі – не чиясь особиста власність. Так само, як земельна ділянка, якщо її обробляють, стає полем, так і зрошена кров'ю земля стає Батьківщиною», - наголосив глава турецької держави.

Читайте такожВенеціанська комісія не заперечує проти позбавлення громадянства за тероризм