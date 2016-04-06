Президент Туреччини висловився за позбавлення громадянства осіб, які підтримують терористів
Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган висловився за позбавлення громадянства осіб, які підтримують терористів.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
Ердоган заявив про готовність до боротьби з терористами і їх посібниками.
«Ми продовжимо діяти у цьому ж дусі, і повинні бути рішучими у вжитті необхідних заходів для усунення прихильників терористичної організації, аж до позбавлення громадянства. Ці люди не можуть бути нашими громадянами», - наголосив президент Туреччини.
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«Якщо ми як держава перестанемо вести боротьбу з терористичною організацією в рамках моралі, совісті і права, то для рішення достатньо буде трьох днів», - заявив Ердоган.
«Сини Туреччини стають шехідами. Поза сумнівом, це завдає нам болю. Бувають дні, коли і ми, немов матері шехідів, схиляємо голови. Але знаємо й те, що ці землі – не чиясь особиста власність. Так само, як земельна ділянка, якщо її обробляють, стає полем, так і зрошена кров'ю земля стає Батьківщиною», - наголосив глава турецької держави.
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