Португалія: міністр культури звільнився після поста в соцмережі - BBC

У четвер міністр написав у Facebook, що хотів би дати ляпаса двом газетним оглядачам, які звинуватили його в некомпетентності та грубощах, передає BBC Україна.

Це викликало шквал критики з боку опозиційних політиків, журналістів та користувачів соцмереж.

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Спершу пан Соареш виправдався заявивши, що реагує на образу, а не точку зору.

Але згодом його публічно розкритикував прем'єр міністр Антоніо Коста, і урядовець подав у відставку.

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