Португалія: міністр культури звільнився після поста в соцмережі - BBC
00:17, 09 квітня 2016Світ
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У Португалії подав у відставку міністр культури Жоао Соареш - після скандалу довкола його поста про журналістів.
REUTERS
У четвер міністр написав у Facebook, що хотів би дати ляпаса двом газетним оглядачам, які звинуватили його в некомпетентності та грубощах, передає BBC Україна.
Це викликало шквал критики з боку опозиційних політиків, журналістів та користувачів соцмереж.
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Спершу пан Соареш виправдався заявивши, що реагує на образу, а не точку зору.
Але згодом його публічно розкритикував прем'єр міністр Антоніо Коста, і урядовець подав у відставку.
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