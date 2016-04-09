Португалія: міністр культури звільнився після поста в соцмережі - BBC

00:17, 09 квітня 2016
Світ
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У Португалії подав у відставку міністр культури Жоао Соареш - після скандалу довкола його поста про журналістів.

REUTERS

У четвер міністр написав у Facebook, що хотів би дати ляпаса двом газетним оглядачам, які звинуватили його в некомпетентності та грубощах, передає BBC Україна.

Це викликало шквал критики з боку опозиційних політиків, журналістів та користувачів соцмереж.

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Спершу пан Соареш виправдався заявивши, що реагує на образу, а не точку зору.

Але згодом його публічно розкритикував прем'єр міністр Антоніо Коста, і урядовець подав у відставку.

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