Мировий суддя в Бостоні зобов'язав Apple зламати iPhone передбачуваного злочинця

Відповідне рішення судді було оприлюднено в п'ятницю, 8 квітня, повідомляє Reuters.

«Технічна допомога полягає у відновленні даних з пристрою, наскільки це можливо, копіюванні даних на зовнішній жорсткий диск або інший інформаційний носій та передачі цього носія правоохоронцям», — йдеться в постанові судді.

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Як повідомляв УНІАН, ФБР вимагало від технологічної компанії допомогти розблокувати iPhone, який належав Саєду Фаруку, одному з двох терористів, які вбили 14 людей в каліфорнійському Сан-Бернардіно в грудні 2015 року.

Apple відмовилася виконувати цю вимогу, заявивши, що не буде зламувати електронні пристрої власного виробництва. Компанія аргументує це тим, що подібні "лазівки" можуть поставити під загрозу широкий спектр електронних пристроїв, викликати стурбованість щодо несанкціонованого доступу до особистої інформації.

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Пізніше міністерство юстиції США відкликало позов до компанії Apple з вимогою зламати телефон терориста з Сан-Бернардіно, оскільки змогло самостійно отримати доступ до даних.