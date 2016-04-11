У Дубаї хочуть побудувати найвищу будівлю

Очікується, що вежа "Кінгдом-Тауер" або "Бурдж аль-Мамляка", що раніше мала назву "Майл-Хай-Тауер", а нині перейменована в "Джидда-Тауер", перевищить у висоту один кілометр і поставить новий рекорд для висотних будівель світу, залишивши позаду хмарочос "Бурдж-Халіфа" в Дубаї, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Представник будівельної компанії Emaar Properties не сказав, якої висоти буде новий будинок, повідомивши лише, що воно буде трохи вище, ніж "Бурдж Халіфа".

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Дизайнером проекту виступить іспанський архітектор і скульптор Сантьяго Калатрава Вальс.

У вежі, закріпленій за допомогою тросів, будуть розташовані ресторани, готель і оглядовий майданчик.

Вартість проекту - 1 млрд доларів. Завершити будівництво нового хмарочоса планується до 2020 року, до часу проведення в Дубаї Всесвітньої виставки Дубай-Експо.

Тоді ж, у 2020 році буде, як очікується, буде добудована вежа в Джидді.