У Казахстані готуються до фестивалю піщаних скульптур Sand Fantasy 2016 (фоторепортаж)

14:47, 15 квітня 2016
Світ
113 0

В Алмати (Казахстан) повним ходом йде підготовка до фестивалю піщаних скульптур Sand Fantasy 2016.

REUTERS

За повідомленнями казахських ЗМІ, початок фестивалю заплановано на 23 квітня. Очікується, що у ньому візьмуть участь 12 скульпторів найвищого класу.

Зокрема, фотокореспонденти Reuters відобразили за роботою скульпторів з України та Росії.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі після дворічної перерви відсвяткували Гуморину.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter