У Казахстані готуються до фестивалю піщаних скульптур Sand Fantasy 2016 (фоторепортаж)

За повідомленнями казахських ЗМІ, початок фестивалю заплановано на 23 квітня. Очікується, що у ньому візьмуть участь 12 скульпторів найвищого класу.

Зокрема, фотокореспонденти Reuters відобразили за роботою скульпторів з України та Росії.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі після дворічної перерви відсвяткували Гуморину.