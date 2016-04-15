У Казахстані готуються до фестивалю піщаних скульптур Sand Fantasy 2016 (фоторепортаж)
14:47, 15 квітня 2016Світ
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В Алмати (Казахстан) повним ходом йде підготовка до фестивалю піщаних скульптур Sand Fantasy 2016.
REUTERS
За повідомленнями казахських ЗМІ, початок фестивалю заплановано на 23 квітня. Очікується, що у ньому візьмуть участь 12 скульпторів найвищого класу.
Зокрема, фотокореспонденти Reuters відобразили за роботою скульпторів з України та Росії.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі після дворічної перерви відсвяткували Гуморину.
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