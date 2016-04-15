На південному сході Туреччини загинуло 5 силовиків

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Samanyoluhaber.

Повідомляється, що від вибуху замінованого автомобіля в Савурі в районі Мардина 15 квітня загинули 4 солдатів турецької армії, ще троє військовослужбовців отримали поранення.

Також повідомляється, що 15 квітня помер поліцейський, який отримав важкі поранення напередодні ввечері, 14 квітня, у провінції Ширнак, під час спецоперації проти бойовиків Робітничої партії Курдистану.

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Він був одним з восьми бійців поліцейського спецзагону, які отримали поранення під час зіткнення з бойовиками РПК.