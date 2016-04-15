На південному сході Туреччини загинуло 5 силовиків
22:24, 15 квітня 2016Світ
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Від вибуху бомби на південному сході Туреччини загинуло 4 військовослужбовців турецької армії, також у провінції Ширнак у сутичках з бойовиками Робітничої партії Курдистану загинув 1 поліцейський.
На південному сході Туреччини загинуло 5 силовиків / flickr.com/photos/nicokaiser
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Samanyoluhaber.
Повідомляється, що від вибуху замінованого автомобіля в Савурі в районі Мардина 15 квітня загинули 4 солдатів турецької армії, ще троє військовослужбовців отримали поранення.
Також повідомляється, що 15 квітня помер поліцейський, який отримав важкі поранення напередодні ввечері, 14 квітня, у провінції Ширнак, під час спецоперації проти бойовиків Робітничої партії Курдистану.
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Він був одним з восьми бійців поліцейського спецзагону, які отримали поранення під час зіткнення з бойовиками РПК.
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