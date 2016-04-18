В мережі з'явилися фотографії з місця теракту в Єрусалимі

У понеділок ввечері в автобусі на південному сході Єрусалиму прогримів вибух. Кадри з місця події опублікувало агентство Reuters.

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Дані про постраждалих різняться: The Jerusalem Post пише про 16 поранених (двох у важкому стані), Ynetnews - 18, Haaretz - принаймні про 15.

У свою чергу Сursorinfo повідомляє, за попередніми даними поліції, в автобусі міг знаходиться терорист, який привів у дію вибуховий пристрій. Однак ця версія поки не підтверджена.

Другий канал ИТВ передає, що вибух пролунав в порожньому автобусі. Постраждалі - пасажири другого автобуса, що проїжджав повз.

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За даними Служби швидкої допомоги, двоє пасажирів отримали важкі поранення, ще один - середнього ступеня тяжкості, решта постраждали легко. При цьому наголошується, що серед постраждалих немає людей, які отримали осколкові поранення, які характерні для такого виду терактів.

Наразі поліцейські перевіряють місцевість, побоюючись інших вибухових пристроїв. Евакуація постраждалих завершилась.