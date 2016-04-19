"Талібан" взяв на себе відповідальність за теракт в центрі Кабула

Про це, як повідомляють ЗМІ, заявив представник руху. Ціллю терористів була будівля Управління національної безпеки, головного розвідувального управління Афганістану.

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Відразу після вибуху таліби здійснили атаку на будівлю.

В даний час кількість постраждалих внаслідок вибуху в Кабулі зросла до 327 осіб, повідомив представник МОЗу країни Мохамед Ісмаіл Кавусі.