"Талібан" взяв на себе відповідальність за теракт в центрі Кабула
12:11, 19 квітня 2016Світ
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Відповідальність за ранковий напад в центрі афганської столиці Кабулі взяв на себе екстремістських рух "Талібан".
Reuters
Про це, як повідомляють ЗМІ, заявив представник руху. Ціллю терористів була будівля Управління національної безпеки, головного розвідувального управління Афганістану.
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Відразу після вибуху таліби здійснили атаку на будівлю.
В даний час кількість постраждалих внаслідок вибуху в Кабулі зросла до 327 осіб, повідомив представник МОЗу країни Мохамед Ісмаіл Кавусі.
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