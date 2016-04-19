Обама дав зрозуміти Путіну, що перемир'я в Сирії стає все більш крихким

"І якщо США і Росія не будуть синхронізувати свої зусилля, ми можемо знову опинитися в ситуації, в якій були три-чотири тижні тому", - сказав Обама 19 квітня в інтерв'ю телеканалу CBS, передає Російська служба BBC.

На думку Обами, Росія дуже зацікавлена в збереженні структури сирійського держави, проти чого ми не заперечуємо".

"Питання, по якому ми не можемо прийти до згоди - і це триває вже шість років - стосується його [Путіна] впевненості в тому, що він не може однозначно підтримати відставку [сирійського президента Башара Асада], що це рішення належить сирійцям і самому Асада", - сказав Обама.

27 лютого в 00:00 за дамаскскому часу в Сирії почалося перемир'я - про погодження його умов США та Росія оголосили 22 лютого. Припинення вогню підтримала помірна опозиція.

Російська і американська сторони заявляють, що їм регулярно надходять повідомлення про порушення цього перемир'я. Обидві сторони вважають, що в цілому режим припинення вогню дотримується, а публічно обговорювати окремі випадки його порушення вони не хочуть.

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Розмова між президентами відбувся 18 квітня.

"Володимир Путін наголосив на необхідності якнайшвидшого дистанціювання "помірною" опозиції від ИГИЛ і "Джабхат ан-Нусри", а також перекриття межі Сирії з Туреччиною, звідки триває інфільтрація бойовиків і постачання озброєнь екстремістам", - говорилося в повідомленні Кремля.

Як повідомляв УНІАН, Путін в розмові з Обамою висловив сподівання, що новий уряд України почне прямий діалог з російськими бойовиками на Донбасі.