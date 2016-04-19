Щонайменше 44 особи загинули в результаті авіаударів у Сирії
20:56, 19 квітня 2016Світ
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Щонайменше 44 особи загинули у вівторок, 19 квітня, внаслідок двох авіаударів у провінції Ідліб, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.
REUTERS
У нанесенні авіаударів підозрюють урядові війська, пише Deutsche Welle з посиланням на dpa.
Як зазначається, більшість жертв - цивільні, загинули троє дітей, десятки людей поранено.
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За свідченнями місцевих жителів, авіаударів було завдано бочковими бомбами по ринках та житлових кварталах.
Згідно з повідомленням, у місті Марат-аль-Нуман, в якому загинули 40 людей, присутні як поміркована опозиція, так і бойовики пов'язаного з "Аль-Каїдою" угруповання "Фронт ан-Нусра". На останнє не поширюються умови перемир'я.
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