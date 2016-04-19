Щонайменше 44 особи загинули в результаті авіаударів у Сирії

У нанесенні авіаударів підозрюють урядові війська, пише Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Як зазначається, більшість жертв - цивільні, загинули троє дітей, десятки людей поранено.

Читайте такожОбама дав зрозуміти Путіну, що перемир'я в Сирії стає все більш крихким

За свідченнями місцевих жителів, авіаударів було завдано бочковими бомбами по ринках та житлових кварталах.

Згідно з повідомленням, у місті Марат-аль-Нуман, в якому загинули 40 людей, присутні як поміркована опозиція, так і бойовики пов'язаного з "Аль-Каїдою" угруповання "Фронт ан-Нусра". На останнє не поширюються умови перемир'я.