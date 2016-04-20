Туреччина заборонила в'їзд головреду одного з пропагандистських російських ЗМІ

Повідомлення про заборону на в'їзд в країну він отримав, коли прибув в міжнародний аеропорт Ататюрка в Стамбулі, передає Бі-бі-сі.

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"На пункті огляду один з прикордонників без пояснень забрав мій паспорт, після чого мені довелося близько години провести в терміналі прильоту, - розповів Карімов. - Потім мені видали документ, в якому говорилося про заборону на в'їзд в країну. Прес-карта і дозвіл на проживання були конфісковані".

Влада Туреччини поки не коментує ситуацію з забороною на в'їзд російському журналісту.

Нагадаємо, 14 квітня управління телекомунікації та зв'язку Туреччини заблокувало на території країни кілька сайтів, в тому числі і Sputnik, заявивши, що в матеріалах цих видань міститься пропаганда тероризму і тексти, що заохочують насильство і злочинність. Через два дні суд затвердив це рішення.