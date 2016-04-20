Як в Нью-Йорку проходила ніч президентських праймеріз (фоторепортаж)

Клінтон виграла праймеріз у свого суперника по партії сенатора від Вермонта Берні Сандерса, а Трамп – у губернатора Огайо Джона Кейсіка і сенатора від Техасу Теда Круза.

Офіційно ж кандидат на посаду президента від демократів буде оголошений на партійному з'їзді 25-28 липня у Філадельфії, а кандидат від республіканців - на партійному з'їзді 18-21 липня у Клівленді.

58-ті вибори президента США заплановано на 8 листопада 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, 15 квітня під час теледебатів у Нью-Йорку кандидати в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон і Берні Сандерс висловилися за збільшення військових витрат і збереження ролі НАТО в "стримуванні Росії".

У свою чергу Дональд Трамп заявив на початку квітня, що крім США інші члени НАТО не вносять "свій справедливий внесок" у діяльність Альянсу, а сама організація, за його словами, "вичерпала себе". У зв'язку з цим він припустив розпад НАТО.