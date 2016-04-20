Як в Нью-Йорку проходила ніч президентських праймеріз (фоторепортаж)
На попередніх виборах кандидатів у президенти США в штаті Нью-Йорк від Демократичної партії перемогу здобула колишній держсекретар США Хілларі Клінтон, а мільярдер Дональд Трамп переміг на праймеріз республіканців.
Клінтон виграла праймеріз у свого суперника по партії сенатора від Вермонта Берні Сандерса, а Трамп – у губернатора Огайо Джона Кейсіка і сенатора від Техасу Теда Круза.
Офіційно ж кандидат на посаду президента від демократів буде оголошений на партійному з'їзді 25-28 липня у Філадельфії, а кандидат від республіканців - на партійному з'їзді 18-21 липня у Клівленді.
58-ті вибори президента США заплановано на 8 листопада 2016 року.
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Як повідомляв УНІАН, 15 квітня під час теледебатів у Нью-Йорку кандидати в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон і Берні Сандерс висловилися за збільшення військових витрат і збереження ролі НАТО в "стримуванні Росії".
У свою чергу Дональд Трамп заявив на початку квітня, що крім США інші члени НАТО не вносять "свій справедливий внесок" у діяльність Альянсу, а сама організація, за його словами, "вичерпала себе". У зв'язку з цим він припустив розпад НАТО.