Як в Нью-Йорку проходила ніч президентських праймеріз (фоторепортаж)

13:47, 20 квітня 2016
Світ
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На попередніх виборах кандидатів у президенти США в штаті Нью-Йорк від Демократичної партії перемогу здобула колишній держсекретар США Хілларі Клінтон, а мільярдер Дональд Трамп переміг на праймеріз республіканців.

Сторонники Хиллари Клинтон в ночь праймериз в Нью-Йорке / REUTERS

Клінтон виграла праймеріз у свого суперника по партії сенатора від Вермонта Берні Сандерса, а Трамп – у губернатора Огайо Джона Кейсіка і сенатора від Техасу Теда Круза.

Офіційно ж кандидат на посаду президента від демократів буде оголошений на партійному з'їзді 25-28 липня у Філадельфії, а кандидат від республіканців - на партійному з'їзді 18-21 липня у Клівленді.

58-ті вибори президента США заплановано на 8 листопада 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, 15 квітня під час теледебатів у Нью-Йорку кандидати в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон і Берні Сандерс висловилися за збільшення військових витрат і збереження ролі НАТО в "стримуванні Росії".

У свою чергу Дональд Трамп заявив на початку квітня, що крім США інші члени НАТО не вносять "свій справедливий внесок" у діяльність Альянсу, а сама організація, за його словами, "вичерпала себе". У зв'язку з цим він припустив розпад НАТО.

Прихильники Хілларі Клінтон в ніч праймеріз в Нью-Йорку
Прихильники Хілларі Клінтон в ніч праймеріз в Нью-Йорку /  © REUTERS
Хілларі Клінтон в ході попередніх виборів в Нью-Йорку
Хілларі Клінтон в ході попередніх виборів в Нью-Йорку /  © REUTERS
Представник демократів Хілларі Клінтон святкує перемогу на праймеріз в Нью-Йорку
Представник демократів Хілларі Клінтон святкує перемогу на праймеріз в Нью-Йорку /  © REUTERS
Хілларі Клінтон в оточенні своїх прихильників
Хілларі Клінтон в оточенні своїх прихильників /  © REUTERS
42-й президент США Білл Клінтон прийшов підтримати дружину
42-й президент США Білл Клінтон прийшов підтримати дружину /  © REUTERS
Хілларі Клінтон дякує своїм прихильникам за підтримку
Хілларі Клінтон дякує своїм прихильникам за підтримку /  © REUTERS
Мільярдер Дональд Трамп переміг в праймеріз республіканців
Мільярдер Дональд Трамп переміг в праймеріз республіканців /  © REUTERS
Дональд Трамп під час своєї промови в Нью-Йорку
Дональд Трамп під час своєї промови в Нью-Йорку /  © REUTERS
Дональд Трамп в оточенні своєї групи підтримки
Дональд Трамп в оточенні своєї групи підтримки /  © REUTERS
У Дональда Трампа вражаюча група підтримки
У Дональда Трампа вражаюча група підтримки /  © REUTERS
Дональд Трамп з дружиною в ніч праймеріз в Нью-Йорку
Дональд Трамп з дружиною в ніч праймеріз в Нью-Йорку /  © REUTERS
Демократ Берні Сандерс в Нью-Йорку
Демократ Берні Сандерс в Нью-Йорку /  © REUTERS
Берні Сандерс дякує своїм прихильникам за підтримку
Берні Сандерс дякує своїм прихильникам за підтримку /  © REUTERS
Республіканець Джон Кейсік виступає в ніч праймеріз в Нью-Йорку
Республіканець Джон Кейсік виступає в ніч праймеріз в Нью-Йорку /  © REUTERS
Республіканець Тед Круз розчарований програшем
Республіканець Тед Круз розчарований програшем /  © REUTERS

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