Сирійські війська наступають на стратегічно важливе місто в провінції Ідліб - ЗМІ

За даними телеканалу "Аль-Маядін", урядові сили ведуть бої за місто Каббани, навколо якого знаходяться укріплені табори бандформувань, що прикривають прохід до Джіср-еш-Шугура, повідомляє ТАСС.

Зазначається, що у вівторок сирійські солдати й ополченці оволоділи висотою поруч з Каббані і безперервно атакують позиції противника.

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Джіср-еш-Шугур розташоване на гірському перевалі біля турецького кордону. Через нього проходить шосе Латакія-Алеппо, що блоковане бойовиками.

Як передає "Аль-Маядін", сирійські ВПС завдають ударів по бандформуванням в районі Ель-Ів і Ель-Ікарда на південь від Алеппо (360 км від Дамаска). Авіарейди проведені по колонам і скупченням бойовиків на північ і захід від Алеппо.