Столтенберг розповів, що значить для НАТО політика стримування Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав за підсумками засідання Ради НАТО - Росія.

"Стримування не стосується ведення війни, але стосується запобіганню конфлікту. Та причина, що НАТО завжди було зосереджене на важливості міцного стримування, полягає не в тому, що ми хочемо вести війну, а в тому - що ми хочемо запобігти війні, та запобігти конфлікту. І я рішуче вірю, що немає ніякого протиріччя між сильною обороною та політичним діалогом", - заявив Столтенберг.

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При цьому він заявив, що основою для політичного діалогу є "міцність та передбачуваність". "І це також сьогодні є повідомленням від НАТО", - наголосив генеральний секретар Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, у лютому міністри оборони країн НАТО погодилися посилити присутність на східних рубежах Альянсу.

Столтенберг заявляв, що посилення присутності Альянсу на східному рубежі необхідне через погіршення ситуації з безпекою у Європі.