Столтенберг розповів, що значить для НАТО політика стримування Росії
Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що стратегія Альянсу щодо стримування можливих загроз не має ніякого відношення до ведення війни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав за підсумками засідання Ради НАТО - Росія.
"Стримування не стосується ведення війни, але стосується запобіганню конфлікту. Та причина, що НАТО завжди було зосереджене на важливості міцного стримування, полягає не в тому, що ми хочемо вести війну, а в тому - що ми хочемо запобігти війні, та запобігти конфлікту. І я рішуче вірю, що немає ніякого протиріччя між сильною обороною та політичним діалогом", - заявив Столтенберг.
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При цьому він заявив, що основою для політичного діалогу є "міцність та передбачуваність". "І це також сьогодні є повідомленням від НАТО", - наголосив генеральний секретар Альянсу.
Як повідомляв УНІАН, у лютому міністри оборони країн НАТО погодилися посилити присутність на східних рубежах Альянсу.
Столтенберг заявляв, що посилення присутності Альянсу на східному рубежі необхідне через погіршення ситуації з безпекою у Європі.