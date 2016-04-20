Польоти російських Су-24 над американським есмінцем: у РФ заговорили про "військовий тиск" США

РФ вживатиме всіх заходів для запобігання спроб використовувати військову силу, заявив РІА Новости постпред РФ при НАТО Олександр Грушко.

"Питання в тому, яким було завдання (есмінця) Donald Cook, що перебував поруч з Калінінградом? Можете уявити собі есмінець, оснащений крилатими ракетами з дальністю польоту 2500 кілометрів, які можуть нести ядерний боєзаряд, де-небудь у Нью-Йоркській або Мексиканській затоці? Це не стосується військової діяльності, це спроба чинити військовий тиск на Росію", - зазначив він.

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Крім того, Грушко пообіцяв, що РФ вживатиме всіх необхідних заходів обережності, які повинні компенсувати спроби використовувати військову силу.

Як повідомляв УНІАН раніше, анонімне військове джерело агентства Reuters описало інцидент в деталях, заявивши, що російські винищувачі "симулювали атаку" на американський есмінець.

За його словами, йдеться про "один з найбільш агресивних актів за останній час".

Нагадаємо, за словами американських військових, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетіли у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook в Балтійському морі.

Як зазначається, вони не були озброєні.

Також повідомляється, що над есмінцем пролетів російський вертоліт Ка-27, з якого, імовірно, велась фотозйомка корабля.

У свою чергу Міноборони Росії пояснило подію тим, що екіпажі Су-24 виконували планові навчально-тренувальні польоти над нейтральними водами Балтики.